Am Samstagabend ist es in Weisenheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen. Laut Polizei hat ein 32-jähriger Fahrzeughalter eines Renaults beobacht, wie zwei Fahrradfahrer die Herxheimer Straße in Richtung Herxheim befuhren. Einer der beiden Fahrradfahrer fuhr dabei gegen den im Bereich einer Hofeinfahrt geparkten Renault des 32-Jährigen. Anschließend entfernten sich die Fahrradfahrer von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Nach unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Fahrradfahrer im Ortgebiet Kallstadt angetroffen werden. Dieser versuchte sich zunächst durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Der 16-Jährige wies leichte Verletzungen am Kopf auf und hatte eine zerrissene Hose. Am Fahrrad konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Der Fahrradfahrer stritt ab, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,57 Promille. Dem 16-Jährigen wurde auf der Dienststelle in Bad Dürkheim im Beisein seiner Mutter eine Blutprobe entnommen.