Bei einem Fahrradunfall mit einem Zehnjährigen verletzt worden ist am Sonntagabend ein 23-jähriger Mann in der Maximilianstraße in der Innenstadt. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, wollte der schräg vor ihm fahrende Junge nach links in die Schustergasse abbiegen und streckte deshalb seinen linken Arm aus. Just in diesem Moment wollte der 23-Jährige den Jungen aber überholen. Er bremste und fiel dabei über den Fahrradlenker. Aufgrund seiner Verletzungen musste er laut Bericht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zehnjährige blieb unverletzt.