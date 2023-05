Einen Fahrradfahrer auf der A65 haben Zeugen am Donnerstagmorgen der Polizei gemeldet. Der Mann sei um kurz vor 10 Uhr für wenige Minuten zwischen Kandel-Süd und Kandel-Mitte in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Ein Streifenwagen eskortierte den Radler von der Schnellstraße. Zu den Hintergründen konnten die Beamten am Vormittag noch keine Angaben machen. Jetzt werde geprüft, ob der Mann durch sein Verhalten außer sich auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachte.