Ein radfahrendes Kind ist laut Polizei am Montagmittag im Weißdornweg in Speyer-Nord von einem Auto erfasst worden. Das sechsjährige Kind fuhr demnach vom Gehweg zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße, um diese zu überqueren. Dabei sei es mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen zusammengestoßen, die in Richtung Bussardweg unterwegs war. „Das Kind trug keinen Fahrradhelm und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu“, berichten die Beamten.