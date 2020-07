Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Verbandsgemeinde Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) ist am Freitagabend während eines Feuerwehr-Einsatzes offenbar ein Fahrrad gestohlen worden. Wie Wehrführer Markus Müller auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, handelte es sich dabei um das Fahrrad eines Lambrechter Feuerwehrmannes, der damit schnellstmöglich zum Dienst angetreten war. Gegen 21.45 Uhr war die Feuerwehr zu einem Einsatz in Elmstein ausgerückt, bei dem der Einsatz einer Drehleiter notwendig geworden war. Als die Einsatzkräfte etwa eine Stunde später ihren Einsatz beendet hatten, bemerkte der betroffene Feuerwehrmann den Verlust seines privaten Fahrrads. Wehrführer Müller hat sich über den Vorfall derart geärgert, dass er den Fall bei Facebook mit den Worten „Ist das der Dank für den ehrenamtlichen Einsatz den wir 365 Tage leisten?!“ öffentlich gemacht hat. Gegenüber der RHEINPFALZ erklärt Müller, dass die Arbeit der Rettungskräfte in den 25 Jahren, in denen er bei der Feuerwehr ist, zuletzt an Wertschätzung verloren habe. Der Polizei Neustadt lag am Samstagvormittag noch keine Anzeige vor, daher wird derzeit offiziell nicht ermittelt.

