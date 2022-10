Hier für den Fahrrad-Newsletter anmelden.

Am Freitag, den 28. Oktober 2022 erscheint die dritte Ausgabe des kostenlosen E-Mail-Newsletters „Mit dem Rad durch die Pfalz“. Zweiwöchentlich berichten die RHEINPFALZ-Autorinnen Rebecca Singer und Vanessa Betz von Geschichten rund ums Fahrradfahren in der Region. Immer dabei: ein Tourentipp für Ihr Wochenende. Außerdem geht es um aktuelle Trends, den Ausbau der Radwege in der Pfalz sowie hilfreiche Tipps. Zum Beispiel, wie Sie den Wert Ihres Fahrrads erhalten können.

Im nächsten Newsletter wird es um ein sehr wichtiges Thema gehen: Wie sicher ist Radfahren in der Pfalz wirklich? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns die Unfallstatistiken genau angeschaut, analysiert, wo in der Pfalz die meisten Rad-Unfälle passieren und an welchen Stellen man besonders aufpassen muss. Wir haben mit Opfern von Unfällen darüber gesprochen, ob sie trotzdem noch Radfahren und welche Auswirkungen die Unfälle noch heute auf sie haben. Verkehrsexperten haben uns erklärt, was Städte tun können, um das Radfahren sicherer zu machen. Im Newsletter erklären wir die Hintergründe der Recherche und was dabei herausgekommen ist.

Für die Anmeldung zum Newsletter brauchen Sie kein Abonnement der RHEINPFALZ.

