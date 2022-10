Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember bietet die Deutsche Bahn mehr schnelle und direkte Verbindungen mit ICE, Intercity und Nachtzügen an. Weniger schön ist, dass die Fahrten auf wichtigen Strecken teils länger dauern. „Schneller, direkter, häufiger“ – so will der verantwortliche DB-Konzernvorstand Michael Peterson mehr Reisende für den Fernverkehr auf der Schiene gewinnen. Vor allem die milliardenteure ICE-Piste Wendlingen-Ulm, die im Dezember mit drei Jahren Verspätung eröffnet wird, und eine Rekordanzahl an neuen Highspeed-Zügen sollen die Bahn attraktiver machen. „Allein 2023 werden 37 neue ICE in Betrieb gehen, so viel wie noch nie in einem Jahr“, kündigte Peterson an. Erstmals kommt ab Mitte Dezember der neue ICE 3neo zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt zum Einsatz. Wegen mehrerer Großbaustellen verlängert sich allerdings auch die Fahrzeit von Hamburg nach Frankfurt um 40 Minuten, die von Berlin nach Dresden um 20 Minuten.

