Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik wird von Dienstag bis Freitag, 1. bis 4. September in beiden Röhren im Fahrlachtunnel jeweils die rechte Fahrspur in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt sein. Das teilte die Stadt am Freitag mit. In dieser Zeit müsse mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.