In Schaidt (Kreis Germersheim) haben noch unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag einen Fahrkartenautomaten der Bahn gesprengt. Zeugen hatten laut Polizei um 1.50 Uhr einen lauten Knall am Bahnhaltepunkt gehört. Die Täter flüchteten in einem Auto. Geld erbeuteten sie offenbar nicht. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest.