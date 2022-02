Wer eine Mitfahrgelegenheit für die tägliche Fahrt zur Arbeit sucht, sehe sich am besten im Kollegenkreis um: „Dort merkt man auch schnell, ob die Chemie stimmt – spätestens nach der ersten Testfahrt“, so ein Experte. In manchen Unternehmen gibt es dafür sogar betriebsinterne Vermittlungsbörsen. Für eine Fahrt von der Studienstadt in die Heimat oder andere überregionale Strecken gibt es einige bundesweite Mitfahrzentralen – auf Internetseiten und als App.

