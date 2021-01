Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) haben mit einer Aufforderung an ihre Fahrgäste, in Bussen und Bahnen zum Infektionsschutz weniger zu reden, unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Seit Kurzem rät die gemeinsame Verkehrsgesellschaft der Städte Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg in sozialen Medien, auf Handynutzung und Gespräche im Nahverkehr zu verzichten. Die RNV transportieren täglich 580.000 Menschen. Ein Telefonierverbot im Personennahverkehr gibt es bereits in Spanien. Diskutiert wird ein Verbot auch in Deutschland, weil Fahrgäste zum Telefonieren immer wieder die Maske abnehmen.