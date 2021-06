Aufgrund von Blockaden der Busdepots der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) und mehrerer zentraler Haltestellen in der Südpfalz und Südwestpfalz durch die Gewerkschaft Verdi kommt es seit Montag zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Dies teilte Jan Demand, QNV-Betriebsleiter Südpfalz, am Dienstag mit. Der gesamte Schulbusverkehr um Bad Bergzabern (Schulzentrum, GS Steinfeld, GS Dörrenbach, GS Gleiszellen-Gleishorbach) entfällt. Außerdem sei der Schulbusverkehr um Dahn schwer betroffen, auch hier müssten einige Verbindungen entfallen. Demand weist darauf hin, dass es auch an anderen Orten zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen wird. Bisher sei nicht abzusehen, an welchen Stellen die Blockaden noch auftreten werden.