Einen schrägen Unfall hat eine Autofahrerin am Montag in Heidelberg gebaut. Wie die Polizei berichtet – und mit einem Bild belegt – hatte die 29-Jährige es geschafft, ihr Auto mit den beiden rechten Reifen an ein parkendes Fahrzeug gelehnt zum Stehen zu bringen. Die Polizei hat eine Vermutung, was das Unfallgeschehen angeht, die sie folgendermaßen ausformuliert:

„In diese Endstellung gelangte die 29-jährige Autofahrerin wohl, indem sie ein am Straßenrand geparktes anderes Fahrzeug im Vorbeifahren streifte und ihr rechter Vorderreifen ungewöhnlicherweise Halt im Bereich des hinteren Stoßfängers des anderen Fahrzeugs fand, bis der Pkw in erheblicher Schräglage neben dem parkenden Fahrzeug zum Stillstand gelangte.“

Die Feuerwehr hob das Unfallauto an und stellte es wieder auf alle vier Reifen; die Fahrerin und ihre beiden 28 Jahre alten Beifahrerinnen konnten unverletzt aussteigen. Die Fahrerin sagte der Polizei, dass sie langsam gefahren sei. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand sie nicht.

An ihrem Auto entstand laut Polizei ein Schaden von 10.000 Euro, der geparkte Renault Kangoo erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden von rund 20.000 Euro. Leicht beschädigt worden sei auch ein vor dem Kangoo stehendes drittes Auto, schreibt die Polizei; dieser Schaden sei niedrig dreistellig.