[Aktualisiert 12.35 Uhr] Bei einem schweren Lastwagen-Unfall ist am Dienstagfrüh ein 43-jähriger Lkw-Fahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Die A6 war zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Dort war laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache ein Lastwagen auf einen anderen aufgefahren. Dabei wurde der 43-jährige Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Derzeit sind laut Polizei noch die rechte und die mittlere Spur blockiert. Der Verkehr, der sich immer noch auf mehr als zehn Kilometer zurückstaut, werde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Aufräumarbeiten sowie das Abschleppen beider Fahrzeuge werde voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.