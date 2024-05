Am Montagnachmittag sind fünf Menschen bei einem Autounfall auf der A61 leicht verletzt worden, darunter vier Kinder. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Auto am Kreuz LudwigshafenA61 in Richtung Koblenz auf den Wagen einer Familie mit fünf Kindern, teilte die Polizei mit. Da der Verkehr auf der Autobahn stockte und auch das Auto davor bremsen musste, wurde der Opel des 41-jährigen Familienvaters auch noch auf den VW eines 62-jährigen Mannes geschoben. Während der Bergung wurde die A61 teilweise gesperrt, so die Polizei. Bei dem 24-jährigen Unfallverursacher seien Auffälligkeiten festgestellt worden, so die Polizei, die einen Urintest veranlasste. Ergebnis: Der Fahrer stand offenbar unter Einfluss von Kokain und Cannabis. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs, teilten die Beamten mit.