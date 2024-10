Ein Mann hat am Freitag, 15 Uhr, auf der B36 in Mannheim-Neckarau einen Verkehrsteilnehmer getäuscht, indem er in seinem Opel Vivaro ein Blaulicht einschaltete. Der betroffene Fahrer verständigte die Polizei über den Notruf und verfolgte das Fahrzeug, bis die Polizei eingreifen konnte. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer des Opel kein Polizeibeamter war. Er hatte das Blaulicht im Internet bestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.