Am Samstagabend musste die Auffahrt Speyer West in Richtung Ludwigshafen wegen eines Unfalls gesperrt werden: Ein 19-jähriger Fahrer geriet gegen 19:45 Uhr beim Abfahren von der B9 wahrscheinlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Fahrzeug, das auf der Dudenhofener Straße fuhr, kollidierte, das teilte ein Pressesprecher der Feuerwehr Speyer mit. Durch den Zusammenstoß sei das zweite Fahrzeug auf die Seite geschleudert worden. Der 56-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs, die vier weiteren Insassen des Wagens sowie der 19-Jährige wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, seien laut Angaben der Polizei aber nur leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.500 Euro. Die Feuerwehr Speyer und die SEG Speyer waren mit zehn Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.