Im Baustellenbereich auf der Autobahn 6 in Richtung Kaiserslautern hat sich in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr ein Fahrzeug überschlagen. Der Unfall ereignete sich in Höhe Neuleiningen. Laut Polizei handelte es sich dabei um einen weißen Transporter. Nach dem Überschlag konnte sich der Fahrer selbst aus dem Auto befreien und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Dabei wurde er jedoch von Augenzeugen beobachtet, welche die Polizei benachrichtigten. Diese setzte einen Hubschrauber und Spürhunde ein. Der Flüchtige konnte schließlich durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim festgenommen werden. Der Mann war deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie Fahrens ohne Führerschein.