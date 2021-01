Erstaunliche Energie zeigte der Fahrer eines Peugeots am frühen Dienstagmorgen in Worms. Nachdem sein Auto an der Ausfahrt „Rheinufer 2“ an der B9 erst gegen einen Baum gestoßen war und sich dann mehrfach überschlagen hatte, befreite sich der Unbekannte laut Polizei aus dem völlig demolierten Fahrzeug, nahm die Kennzeichen ab und flüchtete. In dem Peugeot, der auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen war, fanden die Beamten diverse leere Flaschen alkoholischer Getränke, was ihrer Vermutung nach der Grund für den Überschlag und für die anschließende Flucht gewesen sein dürfte. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 5. Januar, gegen 5 Uhr. Das Auto war von Worms kommend auf der B9 Richtung Ludwigshafen unterwegs. Weil die Fahndung bislang erfolglos blieb, sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich unter Telefon 06241 8520 melden.