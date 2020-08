[Aktualisiert 12.00 Uhr] Am Montagmorgen ist es auf der B39 bei Altlußheim zwischen Hockenheim-Talhaus und der Abzweigung nach Ketsch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Lkw umgekippt ist. Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer aus unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und stürzte an der Böschung um. Der Fahrer konnte sich selbst durch die Windschutzscheibe befreien und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gibt es nach Angaben der Polizei nicht.

Die B39 ist zwischen der Abzweigung K4250 und der Einmündung zur L722 derzeit voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen seien im vollem Gange. Der Lkw hatte Säcke mit Ausgleichsschüttung geladen. Laut der Feuerwehr sind circa 400 bis 600 Liter Diesel ausgelaufen.