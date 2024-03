Die Kreisstraße 23 durch den Bienwald soll in der kommenden Woche komplett gesperrt werden. Sie verläuft von Schaidt über das Weiße Kreuz und mündet in die L545 zwischen Scheibenhard und Bienwaldmühle. Der Grund für die Sperrung: gravierende Straßenschäden, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM). Warum die Straße nicht saniert wird, lesen sie hier.