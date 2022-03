Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Dienstag einen Maßnahmenplan mit zehn Vorhaben gegen Rechtsextremismus vorgelegt. „Mit Prävention und harter Hand“ wolle sie gegen Rechtsextremismus vorgehen, der die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie in Deutschland sei, sagte Faeser bei der Vorstellung des Aktionsplans in Berlin.

Sie kündigte an, mehr Extremisten die Waffenscheine zu entziehen, Finanzflüsse rechtsextremer Netzwerke zu stoppen und Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Zudem setzt die Ministerin auf die Stärkung politischer Bildung und Medienkompetenz, um rechte Ideologie erkennen und hinterfragen zu können. Es sei ein erster Schritt der neuen Bundesregierung gegen Rechtsextremismus, betonte Faeser.

Es gehe darum, Rechtsextremismus ganzheitlich und frühzeitig zu bekämpfen, sagte sie. Der siebenseitige Maßnahmenplan der Ministerin sieht auch eine Änderung des Disziplinarrechts im öffentlichen Dienst vor, um Verfahren gegen Verfassungsfeinde zu beschleunigen. Auch wenn es sich nur um wenige Fälle handele, „ist jeder Fall einer zu viel“, heißt es im Papier.

Noch im März soll ein zweiter Lagebericht zu rechtsextremen Beschäftigten in den Sicherheitsbehörden veröffentlicht werden. Im Herbst 2020 hatte es den ersten Lagebericht gegeben, der für die knapp drei Jahre bis dahin 377 rechtsextreme Verdachtsfälle auflistete. Das Problem sei seitdem nicht geringer geworden, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Dienstag: „Hier ist viel zu tun.“ Schrittweise soll der Bericht auch auf den gesamten öffentlichen Dienst ausgeweitet werden.