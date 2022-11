Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt der organisierten Kriminalität den Kampf an. Auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden hat die SPD-Politikerin eine neue Strategie vorgestellt. Ziel ist es, kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen und illegal erlangte Vermögen besser abzuschöpfen. Dazu beitragen soll unter anderem eine allgemeine Bargeldobergrenze: Geschäfte sollen nur noch bis zu einem Betrag von maximal 10.000 Euro bar abgewickelt werden können. Auch die sogenannte Clankriminalität soll entschlossener bekämpft werden. Die Aktivitäten von Gruppierungen der organisierten Kriminalität würden das Vertrauen in den Rechtsstaat und das Sicherheitsempfinden untergraben, sagte Faeser. “Das können und werden wir uns nicht gefallen lassen.“