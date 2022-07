Mit Fackeln durch den Pfälzerwald

Hitze, staubtrockener Boden und fehlender Menschenverstand angesichts der hohen Waldbrandgefahr: Ein RHEINPFALZ-Leser hat im Wald einen Vorgang beobachtet, bei dem auch dem Förster nur noch die Spucke wegblieb. Zum Artikel

Polizistenmorde: „Dann schieß ich mir den Weg frei“

Fortsetzung im Polizistenmord-Prozess: Frühere Freunde des Angeklagten Andreas S. belasten den Mann schwer. Als S. wieder eine neue Version der Tat auftischen will, wird der Staatsanwalt laut. Zum Artikel

Impfpflicht: Ein Gesetz, zwei Lesarten

Sechs Menschen in Gesundheitsberufen dürfen in der Südpfalz nicht mehr an ihren Arbeitsplatz. Alle davon aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Im Kreis Germersheim dagegen geht man das Thema „Einrichtungsbezogene Impfpflicht“ anders an. Zum Artikel – Zum Pro – Zum Contra

Zweibrücker Outlet: Kampfansage an den Sonderstatus

Geschäfte im Mode Outlet in Zweibrücken dürfen an 16 Sonntagen im Jahr öffnen – andere Händler im Land nur an maximal vier. Seit Jahren gibt es Ärger um die Sonderregelung. Jetzt drohen die Freien Wähler mit einer Klage gegen die Landesregierung. Zum Artikel

Katastrophe von Ramstein: Der jahrelange Kampf der Opfer

Wie geht es weiter, wenn man schwer verletzt ist, nicht mehr arbeiten und die Familie ernähren kann? Viele Opfer des Flugtagunglücks 1988 in Ramstein mussten klagen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Zum Ramstein-Podcast

19 Grad im Büro? Brüssel plant Schritte für Gas-Lieferstopp

Die EU-Kommission rechnet damit, dass Russland noch in diesem Jahr den Gashahn zudrehen könnte. Nun gibt es einen ersten Entwurf für einen Notfallplan. Zum Artikel

Verfassungsschutz: AfD Baden-Württemberg ist Verdachtsobjekt

Die AfD ist vom baden-württembergischen Verfassungsschutz als Verdachtsobjekt eingestuft worden. Bestimmte Teile der AfD in Baden-Württemberg werden bereits nachrichtendienstlich beobachtet. Zum Artikel

Ukrainerin in Hotel getötet: Mord-Anklage

Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen Mann wegen Mordes angeklagt. Er soll Ende März eine 34-jährige Ukrainerin, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen ist, erwürgt haben. Zum Artikel

Mike Wunderlich vor dem FCK-​Zweitliga-Start: Freigeist im späten Glück

Wenn der 1. FC Kaiserslautern an diesem Freitag gegen Hannover 96 die Fußball-Zweitliga-Saison eröffnet, schließt sich für Mike Wunderlich ein Kreis. Trainer Dirk Schuster ist mit der Vorbereitung zufrieden. Doch er hat auch Wünsche. Zum Artikel