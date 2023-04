Bernhard Stöhr war fast 40 Jahre Chef der Bar des legendären Hotels Traube Tonbach. Der 65-Jährige hat fast 40 Jahre lang beinahe jeden Abend zwischen acht und 14 Stunden in der Bar verbracht, im dunklen Anzug, mit Krawatte. In dem Fünf-Sterne-Hotel, das nicht zuletzt wegen der international von Gourmets verehrten Schwarzwaldstube berühmt wurde, haben Stars und Sternchen verkehrt. „Der Barkeeper ist ja oft der Beichtvater“, erinnert sich Stöhr. Und er hat viele Beichten abgenommen, lustige, manchmal todtraurige. Positiv behält Stöhr auch die Begegnungen mit Stars in Erinnerung: Sophia Loren, Nicolas Cage, Fußballlegenden wie Sepp Maier, Berti Vogts und Günther Netzer, Schlagerstars wie der kürzlich verstorbene Tony Marshall und Politiker – er hat sie alle ganz persönlich erlebt.

