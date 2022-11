Der 1. FC Kaiserslautern kehrt am Samstagabend an einen Ort zurück, an dem er einen der düstersten Tage seiner Vereinsgeschichte erlebt hat. Am 27. April 2018 unterlagen die Roten Teufel bei Arminia Bielefeld mit 2:3 – und stiegen am drittletzten Spieltag der Saison auf der „Alm“ in die Dritte Liga ab. Die Situation war schon vor dem Anpfiff schier ausweglos, der Einschnitt aber dennoch enorm. Ein traumatisches, mit vielen Tränen verbundenes Erlebnis, gefolgt von der großen Hoffnung, alsbald die Rückkehr in die zweithöchste deutsche Fußballklasse zu schaffen. Sie glückte erst in diesem Sommer. Ab 20.30 Uhr (Liveblog auf rheinpfalz.de) kreuzen beide Klubs nun wieder die Klingen, erstmals nach vier Jahren.

Dirk Schuster, der heutige Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern, kann der schlechten Erinnerung des Pfälzer Traditionsklubs einen Triumph entgegensetzen. Er gewann an selbiger Stelle im Jahr 2014 mit Darmstadt 98 das Relegationsrückspiel und stieg in die Zweite Liga auf. Die Vergangenheit ist für Schuster allerdings reine Makulatur. „Es ist für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel“, sagt er. Für seine Elf, weil sie auf die bisher erreichten 20 Zähler in den verbleibenden drei Partien bis zur Winterpause noch so viele Punkte wie möglich packen wolle, um der angestrebten 40er-Marke so nahe wie möglich zu kommen. Für die Arminia, weil sie als Schlussleuchte des Klassements mit dem Rücken zur Wand stehe. „Uns erwartet ein Knack-und-Back-Spiel“, ulkt Schuster und fügt mit Blick auf den Widersacher hinzu: „Vom Potenzial her hat das mit dem Tabellenplatz rein gar nichts zu tun. Offensiv ist das schon oberstes Zweitliga-Niveau.“

Höhlt steter Trainingstropfen den Stein?

Kevin Kraus wird die Reise nach Ostwestfalen voraussichtlich nicht mit antreten. Die Verletzung im Sprunggelenk lässt nicht mehr als Individualtraining zu, und das auch erst seit diesem Donnerstag. „Er will helfen, aber er kann nichts überstürzen“, sagt Schuster, „seine Gesundheit geht vor“. Sicher fehlen werden Jean Zimmer aufgrund der fünften Gelben Karte und Anas Bakhat, den muskuläre Probleme plagen. Als erste Alternativen für die Zimmer-Position in der offensiven Dreierreihe gelten Aaron Opoku und Philipp Hercher.

Dirk Schuster hofft, auf der Fahrt nach Bielefeld ein wenig mehr Treffsicherheit mit an Bord zu haben. Auch gegen den 1. FC Nürnberg ließen seine Schützlinge beste Chancen liegen. Das wurmt Schuster. In dieser Woche war der Abschluss mehrmals Bestandteil des Trainings, verbunden mit dem Wunsch, dass steter Tropfen den Stein höhlen möge, wie Schuster es formuliert. „Der letzte brutale Wille könnte etwas ausgeprägter sein“, sagt er. 22 Tore hat der FCK in dieser Saison seither erzielt. Die Arminia hat 16-mal getroffen.