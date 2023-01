Der Pfälzerwald wird mit Kameras bestückt: Mit 80 Fotofallen wollen Fachleute in den nächsten Wochen herausfinden, wie viele Luchse derzeit in der Region leben. Das Umweltministerium erläutert, was das für Wanderer bedeutet.

Zwischen 2016 und 2020 sind in der Pfalz 20 aus der Slowakei und der Schweiz stammende Luchse freigelassen worden. Sie haben Nachwuchs zur Welt gebracht, doch sind auch Tiere verendet oder abgewandert. Um den aktuellen Bestand zu ermitteln, werden laut Landes-Umweltministerium jetzt 80 Fotofallen im Gebiet des Donnersbergs, des mittleren Pfälzerwalds und des Wasgaus sowie der Sickinger Höhe aufgestellt.

Die Kameras bleiben bis Ende April im Einsatz. Damit wachen sie während der Paarungszeit, in der die Luchse besonders viel unterwegs sind. Weil die „Pinselohren“ auch Forststraßen und Wanderpfade nutzen, stehen die in Kniehöhe installierten Fotofallen an solchen Wege. Das bedeutet, dass sie auch Menschen oder Autos ablichten könnten. Derartige Aufnahmen werden laut Ministerium wieder gelöscht.

Die Geräte sind den Angaben aus Mainz zufolge gegen Diebstahl gesichert, sie werden regelmäßig kontrolliert und die Bilder ausgelesen. Wer selbst Luchse gesehen oder ihre Spuren entdeckt hat, soll seine Beobachtung unter Telefon 06306 911199 melden.