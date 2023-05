Kein Spiel wie jedes andere. Am Donnerstag (19.05 Uhr) trifft Trainer Sebastian Hinze mit seinen Rhein-Neckar Löwen auf den Bergischen HC, dort war er Spieler und von 2012 bis 2022 zehn Jahre lang Trainer. „Ich werde nicht grußlos an den Spielern vorbei laufen“, sagte der Coach. „Es wird immer, auch wenn wir uns in zehn Jahren treffen, ein besonderes Spiel sein. Ich kenne einen Großteil der Spieler, wir mögen uns ja auch. Ich habe viele Nachrichten nach dem Pokalsieg bekommen“, führte er aus. Ziel der Löwen ist es, endlich wieder einen Heimsieg zu landen. Verabschiedet werden am Sonntag (16.05 Uhr) nach dem letzten Heimspiel gegen den HC Erlangen Benjamin Helander, Lukas Nilsson, Albin Lagergren und Kristjan Horzen. Halil Jaganjac (Schulteroperation) hat wieder mit dem Wuftraining begonnen. Zur neuen Saison ist der kroatische Halblinke wieder da.