Unter den über 130 Impfstoffen gegen das neue Coronavirus, die laut WHO im Moment getestet werden, sind 18 Substanzen, die man bereits am Menschen erprobt. Einige sollen gut verträglich sein. Aber schützen sie auch? Das ist die Frage.

Gearbeitet wird mit abgeschwächten oder abgetöteten Erregern, mit eingeschleustem Corona-Erbgut, das der Körper erkennen lernen soll, oder mit Substanzen, die das Immunsystem auf die Stacheln ansetzen, die auf dem Virus sitzen. Nichts davon dürfte schnell einsatzbereit sein.

So können abgeschwächte Sars-CoV-2-Erreger, die man Menschen spritzt, damit sie Antikörper bilden, ausgerechnet den Risikogruppen gefährlich werden, weil sie besonders empfindlich auf das Virus reagieren und sich zu schweren Fällen entwickeln. Chemisch abgetötete Coronaviren haben bislang nur Meerkatzen vor einer Neuinfektion geschützt.

Die Werkzeugkiste des Erregers

Versuche mit Corona-Erbgut, das mit fremden Viren in den Körper eingeschleust wird, um ihn gegen eine Covid-19-Infektion zu wappnen, stehen ebenfalls erst am Anfang: Denn die so Geimpften würden wahrscheinlich immer noch andere anstecken können. Darauf deuten Versuche mit Affen hin. Und für Erbsubstanz-Impfstoffe, sollten sie denn kommen, gibt es derzeit keine großen Produktionsanlagen.

Vier weitere Impfstoffe, mit denen derzeit experimentiert wird, konzentrieren sich auf die Stacheln des Coronavirus. Diese „Spikes“ umgeben den Erreger wie eine Krone, mit ihnen verschafft er sich Zugang zu den Zellen im Körper des Wirts. Mit welchen Problemen sich die Forschung dabei herumschlagen muss, zeigt exemplarisch eine aktuelle Studie, erschienen im Fachblatt „Science“.

Viren wie Sars-CoV-2 haben eine ganze Werkzeugkiste an Bord, um die starken Abstoßungskräfte zu überwinden, die auftreten, wenn sich die Hülle des Erregers an die Zellhülle legt. Wie das US-Team aus Boston um den Molekularmediziner Yongfei Cai festgestellt hat, verändert der Stachel sein Äußeres: Hat er nicht angedockt, ist seine Mechanik inaktiv; packt er zu, springt sie auf wie ein Klappmesser und verformt sich.

Worauf soll der Impfstoff zielen?

Jetzt ist guter Rat teuer: Worauf soll der Impfstoff abstellen, damit die Immunabwehr die Corona-Spikes erkennt und Antikörper herstellt, die das Virus am Eindringen hindern – auf den betriebsbereiten oder auf den arretierten Stachel?

Ein anderes Problem ist, dass das an der Zelle steckende Virus möglicherweise eine Art Köder auf seiner Spikeoberfläche auslegt, Täuschkörper, an denen sich die Immunabwehr abarbeitet, ohne dem Erreger zu schaden. Ein falsch abgestimmter Impfstoff würde den Körper also nur narren – ihn dazu bringen, die falschen Antikörper herzustellen. Bei HIV ist das beobachtet worden. Für Sars-CoV-2 wissen die amerikanischen Wissenschaftler es nicht sicher.

Überhaupt konnten Yongfei Cai und seine Kollegen nicht ganz bis zur Virushülle vordringen. Sie sehen also nicht, welche Enterhaken der Corona-Erreger noch einsetzt, um die Wirtszelle zu knacken, gehen aber davon aus, dass sein Arsenal größer ist als gedacht. Womöglich muss ein Impfstoff auch das berücksichtigen, wenn er wirken soll.

Jede Saison ein neuer Corona-Impfstoff

Außerdem, geben die Forscher zu bedenken: Sollte Sars-CoV-2 sich zu einem saisonalen Virus wie die Grippe entwickeln, besteht die Gefahr, dass der Erreger jedes Jahr genetisch ein klein wenig verändert zurückkehrt. Das bedeutet, ein Impfstoff muss wie bei der Influenza ständig angepasst werden.

Diskutiert wird im Moment auch darüber, wann Covid-19, die vom neuen Coronavirus ausgelöste Krankheit, wirklich ausgestanden ist. Manche Forscher fürchten, dass bei schweren Verläufen auch das Nervensystem geschädigt wird.

Das kennt man vom Sars-Ausbruch 2002/2003 in Asien: Sars-CoV, ein Verwandter des aktuellen Erregers, fand sich damals nur in den Nervenbahnen, nicht aber in den Gefäßen daneben. Das neue Virus Sars-CoV-2 konnte bislang allerdings nur ganz selten direkt im Nervenwasser nachgewiesen werden.

Wie die Spanische Grippe

Experten sehen Parallelen zur Spanischen Grippe. Sie mache deutlich, dass Viren generell noch Jahrzehnte nachwirken können, auch wenn eine Pandemie längst ausgestanden ist. Nach dem Ende der dritten Welle um 1920 litten Millionen Menschen unter einer unerklärlichen Gehirnentzündung. Sie wurde Europäische Schlafkrankheit genannt und verwandelte manche Patienten für immer in lethargische Zombies, die nachts keine Ruhe mehr fanden.

Und noch eine Ähnlichkeit zwischen der Spanischen Grippe und Covid-19 scheint es zu geben: den Zytokinsturm – das Verrücktspielen der Immunabwehr, das offenbar Influenza- und Coronaviren auslösen.

Dass auch bei Sars-CoV-2 neurologische Störungen gar nicht so selten sind, legt eine aktuelle italienische Auswertung der Universitätsklinik Agostino Gemelli in Rom nahe: Von 143 Patienten, die dort ohne Fieber oder andere akute Symptome entlassen wurden, klagten 87 Prozent über Beschwerden, meist Erschöpfung und Atemnot. Was nach einer überstandenen Lungenentzündung, teilweise mit Beatmung und Intensivstation, nicht ungewöhnlich ist.

Das Virus könnte die Nerven schädigen

Schlechter riechen aber konnten 16 Prozent, Geschmacksstörungen hatten 11, Kopfschmerzen 10 und Schwindel 5 Prozent. Das traf nicht nur Senioren: Die Patienten waren zwischen 19 und 84 Jahre alt. Allerdings seien die Vorerkrankungen der Betroffenen nicht erfasst worden, schränkt das Ärzteteam um Angelo Carfi im Fachblatt „Jama“ein.

Eine sehr kleine Studie mit elf Intensivpatienten an der Berliner Charité zeigte, dass das Immunsystem sich bei schwer kranken Covid-Patienten offenbar gegen die eigenen Nervenzellen richtet.

Die Berliner Mediziner um Harald Prüß entdeckten spezielle Antikörper, die an den Nervenzellen andocken und sie damit für die Immunabwehr zum Abschuss freigeben. Möglicherweise tarnt sich das Virus als Nervenzelle und setzt so automatisch auch die Neuronen den Attacken des Körpers aus. Diese Strategie kennt man von Herpesviren, die auf diese Weise eine Hirnentzündung in Gang setzen können.

Schlaganfall bei Covid-19

Eine britische Übersicht im Fachjournal „Brain“ hat die Ausfälle von 29 Covid-Patienten zusammengetragen, die ins National Hospital in London eingeliefert wurden, einem Spezialkrankenhaus für Neurologie: Diagnostiziert wurden unter anderem Gehirnveränderungen, Entzündungen des zentralen Nervensystems und Schlaganfälle. Ein Teil der Schlaganfälle könnte Fachleuten zufolge damit zu tun haben, dass Sars-CoV-2 die Gerinnung aktiviert.

Zu den Spätfolgen, die Covid-19 hinterlässt, gehören vielleicht genauso Herzprobleme. Bei der Autopsie von 39 gestorbenen Herzpatienten entdeckte das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Coronaviren im Herzgewebe von rund zwei Drittel der Untersuchten.

In 16 Fällen wiesen die Kardiologen um Dirk Westermann Sars-CoV-2 in Mengen nach, die nach Meinung der Mediziner durchaus Beschwerden machen können – mehr als 1000 Viruskopien pro Mikrogramm RNA; die RNA enthält das Erbgut von Viren.

Sars-CoV-2 in Herzzellen entdeckt

Bei fünf Patienten mit der höchsten Erregerlast fanden sich Anzeichen dafür, dass sich das Virus in den Zellen vermehrt hatte, sagt Westermann. Ob das schon zu einer chronischen Verschlechterung und Herzproblemen nach einer Infektion führt, wissen die Mediziner noch nicht. Zumindest verändere das Virus die Herzzellen, so viel sei sicher.

Außerdem waren bei den 16 Patienten mit der höchsten Virenlast die Gene deutlich aktiver, die Entzündungen anschieben. Eine Herzmuskelentzündung ließ sich aber nicht nachweisen. „Unsere Ergebnisse unterstützen die bisherige Beobachtung, dass eine Herzmuskelentzündung im Zusammenhang mit Covid-19 nur sehr selten auftritt“, betont Westermann. Langzeitfolgen seien trotzdem nicht ausgeschlossen.

Grund genug also, weiter vorsichtig zu sein im Alltag, der mittlerweile geprägt ist vom Überdruss an der Maske. Dabei ist sie der beste Schutz. Das bestätigt eine aktuelle Untersuchung der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen.

Ohne Maske: Virenwolken im Büro

Hauptübertragungsweg des Virus ist das Einatmen von Partikeln, die beim Atmen, Sprechen, Schreien, Singen, Husten oder Niesen herausgeschleudert werden. Infektiöse Aerosole kleiner als 5 Mikrometer breiten sich vor allem in Räumen mit geschlossenen Fenstern aus und bleiben länger als eine halbe Stunde in der Luft. Das belegen die Messungen der Gießener Wissenschaftler.

Die Forschergruppe um Henning Schneider und Keywan Sohrabi simulierte mithilfe von Strömungsmechanik und Lasermessungen, was ein einzelner Nieser anrichtet. Ohne Schutz vor Mund und Nase verteilte sich die Aerosolwolke innerhalb einer Sekunde mehr als zweieinhalb Meter in Niesrichtung und dehnte sich maximal bis zu 8 Meter aus.

Eine Baumwollmaske begrenzte in der Untersuchung die Partikelwolke auf 1,5 Meter, bremste sie ab und ließ sie schnell absinken. „Sie ist ein effektiver Schutz, wenn man die üblichen Abstandsregeln einhält“, schlussfolgern die beiden Studienleiter.

Gesichtsvisiere schützen auch

Ähnlich gut arbeiteten bei den Experimenten die Gesichtsvisiere, die die Aerosole nach unten und seitlich nach hinten lenken. Vor Tischventilatoren aber warnen die Forscher eindringlich: Ungeschützt blasen sie besonders bei geschlossenem Fenster die Aerosolwolke in wenigen Sekunden in den ganzen Raum.

„Unbedingt empfehlenswert“ sei das Tragen von Masken daher besonders in den Zimmern, in denen mehrere Menschen gleichzeitig arbeiten. Vor allem im Büro, raten die Wissenschaftler.