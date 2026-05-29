Für alle Newsletter-Abonnenten des Entkorkt-Newsletters verlosen wir 3 x 2 Tickets für das Weinerlebnis Landau Südliche Weinstraße. Am 5. und 6. Juni dreht sich in der Jugendstil-Festhalle Landau alles rund um das Thema Wein: Rund 45 Aussteller aus der Region präsentieren ihre Weine und Sekte. Auf die Besucher warten laut Veranstalter auch einige Neuheiten und spannende Trends aus der Weinwelt. Dazu gibt es Masterclasses mit Weinproben zu verschiedenen Themen.

Sie sind noch kein Abonnent? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Entkorkt-Newsletter an: https://newsletter.rheinpfalz.de/entkorkt

Lädt ...