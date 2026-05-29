Newsletter-Gewinnspiel Für Entkorkt-Abonnenten: 3 x 2 Karten gewinnen für das Weinerlebnis in Landau
Für alle Newsletter-Abonnenten des Entkorkt-Newsletters verlosen wir 3 x 2 Tickets für das Weinerlebnis Landau Südliche Weinstraße. Am 5. und 6. Juni dreht sich in der Jugendstil-Festhalle Landau alles rund um das Thema Wein: Rund 45 Aussteller aus der Region präsentieren ihre Weine und Sekte. Auf die Besucher warten laut Veranstalter auch einige Neuheiten und spannende Trends aus der Weinwelt. Dazu gibt es Masterclasses mit Weinproben zu verschiedenen Themen.
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Dürfen wir nachschenken?
Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.
Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Vanessa Betz und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.