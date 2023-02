Wer sich frühzeitig ein ICE-Ticket für eine Reise ab Mannheim im März besorgt hat, kann in diesem Jahr eine böse Überraschung erleben, weil sich kurzfristig der Fahrplan geändert hat. Bei Reisen im April ist die Lage aber anders.

Wegen Bauarbeiten auf der Riedbahn werden derzeit bis 31. März die Züge der beiden ICE-Linien, die normalerweise eine schnelle Verbindung von Mannheim nach Hamburg bieten, an Mannheim vorbei geleitet. Im April gibt es dann gleich die nächsten Änderungen am regulären ICE-Fahrplan. Sie sind allerdings schon seit längerer Zeit bekannt und in der DB-Fahrplanauskunft ersichtlich. Grund dafür ist die monatelange Sperrung der Schnellfahrstrecke von Fulda nach Kassel, die generalsaniert wird. Wer eine Bahnreise rund um die Osterfeiertage plant, tut gut daran, sein Ticket möglichst frühzeitig zu buchen. Die Kontingente (relativ) günstiger Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets sind an Tagen mit hoher Nachfrage klein und besonders schnell erschöpft.

Nähere Informationen zu den Fahrplanänderungen bei den ICE von Mannheim nach Hamburg und Berlin ab April und Tipps für die Ticket-Buchung für Reisen rund um die Osterfeiertage finden Sie hier.