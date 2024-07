In Frankreichs Kapitale hat sich einiges in Sachen Fahrradfreundlichkeit getan. Während früher lediglich die Busspuren Velofahrern eingeschränkte Sicherheit boten, gibt es jetzt richtige Radewege. Davon profitieren auch Touristen, die ihre individuelle Route – im Übrigen auch zu den olympischen Spielstätten – unkompliziert verwirklichen können, wie die RHEINPFALZ am SONNTAG in ihrem aktuellen Reiseteil berichtet.

Die ehrgeizigen Ziele des ersten Förderprogramms vor fast zehn Jahren klangen für die leidgeprüften Pariser Zweiradfahrer beinahe lächerlich. Doch die Verkehrswende ist eingeleitet worden – auch dank ganzer Fahrspuren, die während der Coronapandemie kurzerhand für Räder reserviert und beibehalten wurden. Das Velo gilt inzwischen als schnellstes Verkehrsmittel und wird immer beliebter – auch bei Besuchern.

