Im Azurit-Seniorenzentrum ist am Donnerstag eine fünfte Person verstorben, die am Coronavirus erkrankt war. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, war sie über 90 Jahre alt. In dem Grünstadter Heim waren in den vergangenen Wochen insgesamt 17 Bewohner und 17 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Dabei sind viele Bewohner laut Kreisverwaltung mittlerweile wieder gesund. Ein negatives Abstrichergebnis gebe es von zwei Mitarbeitern, sie sind wieder gesund. Neue Infizierte gibt es nach aktuellem Stand nicht. Außerdem wurde dem Gesundheitsamt des Kreises ein Todesfall einer Person aus dem Landkreis Bad Dürkheim in Freiburg gemeldet. Damit erhöht sich die Anzahl der Covid-19-Toten im Landkreis auf neun. Seit Ausbruch des Coronavirus sind 309 Menschen im Landkreis Bad Dürkheim positiv auf das Virus getestet worden, 203 sind wieder gesund. Eine Person gilt als genesen und wird aus der zweiwöchigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie an Tag 13 und 14 symptomfrei war. Ein erneuter Test findet bei Personen in häuslicher Quarantäne nicht statt. Personen in Gesundheitsberufen dagegen – etwa Ärzte oder Altenpfleger – werden erst dann als abgeschlossene Fälle gezählt, wenn sie einen negativen Abstrich hatten. Erst dann dürfen sie auch wieder arbeiten gehen.