Ein fünf Jahre altes Kind und seine Mutter sind am Samstagabend bei einem Badeunfall im Rhein bei Trebur im südlichen Rheinhessen ertrunken.

Laut Polizei war um 20.30 Uhr zunächst ein Notruf eingegangen, dass der Junge im Rhein in Not geraten sei. Rettungshubschrauber, DLRG und Wasserschutzpolizei hätten nach ihm gesucht. Die Mutter habe ebenfalls versucht, ihn zu retten, sei dabei aber selbst in Schwierigkeiten geraten und von einem Zeugen aus dem Wasser gezogen worden, woraufhin sie erneut ins Wasser gegangen sei. Auch die 13 Jahre alte Schwester des Kindes sei in einem Versuch, es zu retten, in den Rhein gegangen. Rettungskräfte hätten sie unversehrt gerettet.

Die Mutter und das Kind seien nach fast einer beziehungsweise nach etwas mehr als einer Stunde geborgen worden; trotz intensiver Reanimationsbemühungen seien beide gestorben. Die Angehörigen der Familie, die in Raunheim wohnt, würden in Geinsheim betreut.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.