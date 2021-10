Mit gleich fünf Wildschweinen ist das Fahrzeug eines unbekannten LKW-Fahrers am frühen Mittwochmorgen auf der A65 bei Edenkoben – in Fahrtrichtung Karlsruhe – kollidiert, wie die Polizei informierte. Die Tiere sind bei dem Unfall getötet worden. Der Fahrer hat nicht angehalten. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin erkannte die Unfallstelle nicht rechtzeitig und fuhr über die getöteten Tiere. Dabei wurde ihr Fahrzeug laut Polizei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.