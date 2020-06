Die Bad Dürkheimer Polizei hat am Samstagabend in einem Gönnheimer Wingert fünf Weinblätter-Diebe auf frischer Tat ertappt. Die Männer im Alter zwischen 30 und 37 Jahren hätten „beutelweise“ das Laub gepflückt, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Die Beute sei sichergestellt und gegen die Männer ein Strafverfahren eingeleitet worden. Erst am Pfingstmontag habe bei Wachenheim eine unbekannte Person eine nicht unerhebliche Anzahl an Blättern samt Stil von Rebstöcken gepflückt.

Über Nacht alle jungen Blätter von den Reben verschwunden

Ende Mai wurde aus dem saarländischen Merzig ein ähnlicher Fall gemeldet. Zur gleichen Zeit schlug ein Winzer aus einem Dorf bei Basel Alarm: Über Nacht seien auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern alle jungen Blätter von seinen Reben verschwunden. Er rechne mit einem in die Tausenden gehenden Schaden, weil das Entlauben die Pflanzen schwäche.

Gefüllte Weinblätter werden unter anderem in der griechischen und orientalischen Küche geschätzt, weshalb sie nicht selten einen höheren Preis erzielen als Trauben. Allerdings kann der Verzehr von mit Spritzmitteln behandelten Blättern zu Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall führen. jüm