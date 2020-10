[Aktualisiert] Bei einem schweren Unfall am Mittwochabend auf der Landstraße 545 zwischen Bad Bergzabern und Steinfeld sind nach Polizeiangaben fünf Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, war ein 21-jähriger Autofahrer gegen 22.10 Uhr in Richtung Steinfeld unterwegs, als er auf Höhe der Abfahrt Niederotterbach mit seinem Wagen – vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit – in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte daraufhin gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden drei Personen im Alter von 21 und 23 Jahren leicht, zwei Personen im Alter von 20 und 46 Jahren schwer verletzt. Ein Insasse musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall total beschädigt.