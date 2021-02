[Aktualisiert: 12.05 Uhr] Fünf Verletzte sind die Folge eines schweren Unfalls am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der B 47 zwischen Marnheim und Dreisen. Laut Polizeibericht setzten die 40-jährige Fahrerin eines Mini-Cooper und ein 36-Jähriger am Steuer eines nachfolgenden VW Caddy offenbar gleichzeitig zum Überholen eines vorausfahrenden amerikanischen Militärfahrzeugs an. Dabei kollidierten die beiden überholenden Fahrzeuge miteinander, und in der Folge überschlugen sich der Mini-Cooper und der mit vier Soldaten besetzte US-Jeep, der neben der Straße auf dem Dach liegenblieb. Die Mini-Fahrerin und eine 31-jährige Soldatin mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Alle vier Insassen des Militärfahrzeugs, zwischen 18 und 31 Jahre alt, sowie die Mini-Fahrerin wurden schwer verletzt und müssen in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. Die Insassen des VW Caddy bleiben unverletzt. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei in Kirchheimbolanden sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere nach den Insassen, der Fahrzeuge, die dem Caddy folgten (Telefon 06352 911-100). Zur Bergung der Verletzten und die Sicherung der Unfallstelle waren nach Angaben der Stützpunktwehren in Kirchheimbolanden und Göllheim insgesamt 67 Feuerwehrleute der umliegenden Wehren im Einsatz, zudem zwei Rettungshubschrauber. Die Unfallstelle kann laut Feuerwehr inzwischen wieder passiert werden.