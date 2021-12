Weil ein 56-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete, kam es am Donnerstag gegen 14.15 Uhr zu einem Unfall an der A65-Abfahrt Edenkoben, bei dem fünf Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann von der A65 Richtung Edenkoben auf die K6 abfahren. Dabei übersah er eine 50-jährige Autofahrerin, die vorfahrtsberechtigt auf der K6 von Edenkoben Richtung Venningen unterwegs war. Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der unfallverursachende Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin als auch die Fahrerin und ihre beiden elf und zwölf Jahre alten Kinder leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die K6 für anderthalb Stunden teils gesperrt. Es bildeten sich Rückstaus in beide Fahrtrichtungen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.