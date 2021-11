In Deutschland sind zwischen Januar und September 5,4 Prozent mehr Wohnungen genehmigt worden als in den ersten neun Monaten des Jahres 2020. Dieses Plus gelte für fast alle Gebäudearten, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mit. Die Anzahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser stieg demnach besonders stark, um fast 29 Prozent.

Im Monat September wurde den Angaben zufolge der Bau von insgesamt 30.952 Wohnungen genehmigt. Dies seien fast vier Prozent mehr gewesen als im August. Dabei fiel die Anzahl der Genehmigungen von Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern leicht, während die der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern stieg, ebenso wie die Anzahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen.