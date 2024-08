Bei einem schweren Unfall am Freitagabend in Haßloch sind fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizeibericht missachtete ein 31-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Holidayparkstraße in die Rennbahnstraße kurz nach 19 Uhr die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer sowie die zwei Mitfahrer des 31-Jährigen sowie eine weitere Insassin im entgegenkommenden Auto wurden verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden, die Unfallstelle wurde für rund 90 Minuten voll gesperrt. Den Schaden beziffert die Polizei mit 30.000 Euro.