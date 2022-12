Umsturzpläne: Thüringischer Prinz als Staatsoberhaupt

Sie glauben an den „tiefen Staat“, planten einen Umsturz. Die bundesweite Razzia richtete sich gegen sogenannte Reichsbürger, die eine terroristische Vereinigung gegründet haben sollen. Wie gefährlich ist die Szene, sind die Verschwörungserzählungen? Zum Artikel

Kommentar zur Terrorgruppe: Von wegen harmlose Spinner

Die Umsturzpläne, die eine Gruppe ausgeheckt haben sollen, sind so absurd wie erschreckend. Wachsamkeit ist gefordert, kommentiert Politik-Redakteur Peter Müller. Zum Artikel

Warntag am 8. Dezember: So schlägt das Handy Alarm

Am bundesweiten Warntag am 8. Dezember sollen Bürger erstmals auch Meldungen über das Mobilfunknetz direkt aufs Smartphone erhalten. Auf den meisten Geräten erscheint die kurze Textnachricht, begleitet von einem lauten Alarmton. Doch nicht alle Handys bringen die technischen Voraussetzungen mit. Zum Artikel

Kommentar: Noch ein (!) Versuch mit Hansi Flick

Der DFB vertraut dem Bundestrainer die Heim-EM an. Sie ist wichtiger als die WM in Katar – was das Debakel nicht entschuldigt. Zum Artikel

Tierheim Speyer: Fünf Kaninchen in Spendenbox „entsorgt“

Ein unbekannter Tierhalter hat vor wenigen Tagen einen Karton mit fünf verwahrlosten Kaninchen in der Spendenbox des Speyerer Tierheims abgestellt. Dort ist die Empörung groß. Zum Artikel

Auf dem Thron der Weiblichkeit: Vaginales Dampfbad im Test (mit Video)

US-Promis schwärmen davon. Vaginale Dampfbäder sollen eine Wohltat für den Intimbereich sein und bei Frauenproblemen helfen. Doch die Behandlung ist nicht unumstritten. Auch in der Südpfalz gibt es solch eine Schoßraumberatung. Wir haben getestet, was dahintersteckt. Zum Artikel

Erhöhung des Zusatzbeitrags? Was gesetzlich Versicherte jetzt tun können

Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen sollten noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel prüfen, ob sie künftig einen höheren Zusatzbeitrag zahlen sollen. Womöglich ist ein Wechsel des Krankenversicherers ratsam. Zum Artikel

Mehrwegpflicht: Gibt’s die Pizza nur noch latschig?

Pizza und Lasagne in der Plastikschale? Das klingt komisch, könnte aber bald Realität werden. Essen zum Mitnehmen muss ab 2023 auch in Mehrwegverpackungen angeboten werden. Die einfachste Lösung für dieses Problem sind Kartons komplett ohne Kunststoffanteil. Doch die Pfälzer Gastronomen sehen dabei große praktische Hürden. Zum Artikel

Ein Jahr Ampel: Wie hat sich die Opposition geschlagen?

Union, AfD und Linke kontrollieren seit einem Jahr die Ampel-Koalition, vor allem CDU-Chef Friedrich Merz stachelt den Kanzler an. Zum Artikel

Kommentar: Ein Jahr Ampel – Eine schillernde Zwischenbilanz

Ein Jahr Ampelkoalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz: Mal weiß die Regierung, was sie will, mal lange nicht. Mal agiert sie klug, mal scheinheilig, meint RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe. Zum Artikel