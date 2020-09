Ein 24-Jähriger ist am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr von mehreren Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei kam es in der Dammstraße am Treppenabgang in Höhe des Alten Bahnhofes zu der Auseinandersetzung. Weil der Mann nicht wie gefordert sein Bargeld ausgehändigte, sollen ein 19-jähriger Tatverdächtiger und seine vier männlichen Begleiter den 24-Jährigen mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann dabei Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Tathergang und den noch unbekannten weiteren Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier entgegen unter der Telefonnummer 0621/3301-0.