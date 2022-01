Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern meldet fünf Corona-Fälle. Die positiv getesteten Spieler und Mitarbeiter des Funktionsteams, die der Verein namentlich nicht nannte, haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Sie weisen bisher keine oder nur leichte Symptome auf, teilte der FCK wenige Stunden vor dem Trainingsauftakt nach der kurzen Winterpause am Dienstag mit. Die restlichen Ergebnisse innerhalb der PCR-Testung seien negativ ausgefallen, so dass FCK-Cheftrainer Marco Antwerpen nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle negativ getesteten Spieler zum Mannschaftstraining auf dem Platz versammeln kann.