Im dritten Saisonspiel mussten die Oberliga-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern die erste Niederlage hinnehmen. Mit einem 2:4 (1:3) im Gepäck kehrten die „kleinen Roten Teufel“ aus Mülheim-Kärlich zurück, wo die gastgebende SG 2000 den zweiten Heimsieg binnen vier Tagen feierte. „Wir müssen viel an den Basics arbeiten“, kündigte FCK-Trainer Oliver Schäfer an, der im Spiel „zu viele einfache Fehler“ gesehen hatte und den „unbedingten Willen“ vermisste. Nach Querpass von Marius Kleinsorge traf Moritz Theobald zur frühen Führung des Gastes (16.). Doch keine Minute später leitete ein Ballverlust auf der linken Abwehrseite den Ausgleich durch Michael Rönz (17.) ein. Jan Hawel per Kopf nach einem Eckball von Marcus Fritsch (23.) und Fritsch selbst, nachdem Christoph Rönz für ihn zurückgelegt hatte (41.), erhöhten auf 3:1. Kurz nach dem Seitenwechsel schied Leon Hotopp mit Verdacht auf Gehirnerschütterung aus, ehe Michael Rönz eine missglückte Kopfballrückgabe zum 4:1 nutzte (61.). Zwar gelang noch der Anschluss durch Maximilian Fesser, der einen Torschuss von Nerman Mackic per Hacke über die Linie bugsierte (77.). Weitere Chancen, etwa ein Kopfball von Mamadou Bangura (68.), blieben jedoch ungenutzt.