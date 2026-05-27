Wenn Zweibrücker derzeit einen neuen Führerschein wollen, müssen sie wochenlang auf einen Termin warten. Die Stadt sieht das Problem. Und gelobt Besserung.

Die Röhren sind für den Verkehr gesperrt, wenn der Tunnel mit Tausenden Litern Wasser und Spezial-Maschinen geputzt wird. Was machen die da eigentlich – und warum?

In St. Ingbert hat eine neue Woolworth-Filiale eröffnet. Sie gehört zum gleichen Bezirk wie die künftige Filiale in Zweibrücken. Wann geht es dort los?

Sozialbetrüger im TV: Mike und Angelique wurden in Pirmasens verurteilt. Weil Geld fehlt, gehen sie zur Tafel – und treten ihre Sozialstunden an.

Vier Straßen, eine Brücke, kaum 80 Bewohner. Hirschthal in der Südwestpfalz ist deutschlandweit Letzter im Gemeindecheck. Ein Besuch bei Menschen, die das nicht stört.

„Es ist kein Grund, sich einzugraben“, sagt Karin Roll, die seit Jahrzehnten mit Multipler Sklerose lebt. Doch der Kampf ist hart. Der Zusammenhalt in der Gruppe hilft.

1&1 startet mit seinem Glasfaserausbau am Flughafen-Gewerbegebiet in Zweibrücken. Innerhalb von neun Monaten soll das Turbo-Internet laufen. Das Ausbaugebiet ist jedoch stark begrenzt.

Die beiden Storchennester in der Bahnhofstraße sind in Rieschweiler-Mühlbach ein echter Hingucker. Wie wirken sich die Straßenarbeiten auf die Brutpflege aus?

Eine Riesen-Party rund um den Schuh feiert Hauenstein am Wochenende. Es gibt viel Musik, eine Museumsnacht, Mitmachaktionen, eine rollende Schuhfabrik und vieles mehr.

In Bechhofen steht eine Kapelle im Wald, die 80 Jahre Geschichte, Gedenken und Dank vereint. Was es damit auf sich hat.

Ein begehbarer Kohlemeiler erhebt sich vor Burg Fleckenstein nahe dem französischen Lembach. Der Köhlerverein vor Ort will darin die Geschichte der Köhlerei im Lembacher Wald erzählen.

In Trulben läuft der Glasfaserausbau reibungslos, in Eppenbrunn stockt er seit Oktober 2025. Das Unternehmen verspricht indes: „Wir bauen zu Ende.“

Frust über Fristen: Bürokratie macht Kita und DGH zu riskanten Vorhaben. Bechhofen setzt auf ein kleineres Projekt und hofft, kein Geld zu verlieren.

Bei ihrem dritten Ritt bei der Weltmeisterschaft der Amateur-Rennreiterinnen hat Nora Cronauer aus Münchweiler den zweiten Platz erreicht. Damit hat die 22-Jährige ihre Führung in der WM-Gesamtwertung ausgebaut.

Der FK Pirmasens hat den Kampf um Oleksandr Formaniuk verloren. Das Fußballtalent hat beim SV Elversberg unterschrieben.

Der Zweibrücker Musiker Andi Rumpf hat ein neues Projekt: Wohnzimmerkonzerte, allein, zu zweit und zu dritt. Das steckt dahinter.

Der fünfte Dahner Eyberglauf findet am Samstag auf gewohnter Strecke statt. Die Feuerwehr sorgt für Abkühlung, der Forst genehmigt alle Trails.