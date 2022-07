Bürger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße können den Umtausch ihrer Führerscheine neuerdings auch in ihrer jeweiligen Verbandsgemeine-Verwaltung beantragen. Das hat die Kreisverwaltung SÜW mitgeteilt. Hierzu wurden Vereinbarungen getroffen. Durch diesen neuen Service kann der Antrag künftig wohnortnah gestellt werden, der Weg zur Führerscheinstelle in der Kreisverwaltung nach Landau entfällt, worauf Landrat Dietmar Seefeld hinweist. Seit Anfang dieses Jahres besteht für Kreisbürger die Möglichkeit, seinen Ausweis postalisch zukommen zu lassen, um zu vermeiden, dass Antragsteller wegen des Umtauschs ein zweites Mal in der Verwaltung erscheinen müssen. Landauer tauschen ihre Ausweise bei der Führerscheinstelle der Stadt um. Der Hintergrund dieser Neuregelung ist der laufende Zwangsumtausch alter Führerschein. Die rosafarbenen Papierführerscheine und die noch älteren grauen Lappen werden sollen durch fälschungssichere Dokumente im Scheckkartenformat ersetzt werden. Der Umtausch erfolgt gestaffelt nach Jahrgängen. Für Bundesbürger, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind und zum Umtausch verpflichtet waren, ist die Frist Anfang dieser Woche verstrichen. Wer diese verpasst hat, dem droht ein Bußgeld. Beim Umtausch sind als Nächstes die Jahrgänge 1959 bis 1964 an der Reihe. Sie haben bis zum 19. Januar kommenden Jahres Zeit. Nach dem 18. Januar 2013 ausgestellte Kartenführerscheine sind mit einem Ablaufdatum versehen und müssen nach 15 Jahren getauscht werden.