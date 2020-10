Aufmerksamen Polizeibeamten der Inspektion Wörth fiel am Freitag Mittag in Jockgrim ein BMW mit örtlicher Zulassung auf, den sie noch aus einem Einsatz Anfang September kannten. Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 46-jährige Autofahrerin gab auf Befragung zunächst an, ihren Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Das Streifenteam wusste über die Existenz des Führerscheins besser Bescheid. Dieser wurde nämlich von diesem Streifenteam nach einem vorausgegangenen Trunkenheitsdelikt beschlagnahmt. Jetzt kommt auf die Autofahrerin ein erneutes Strafverfahren zu, welches dem im September begangenen Delikt im Verfahren nachgereicht wird.