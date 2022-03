Trotz Wissens um die Aufschrift „Adolf Hitler – alles fuer’s Vaterland“ wurden in Herxheim am Berg Teile einer Kirchenglocke vor Jahren für 15.000 Euro erneuert. Wie Recherchen der RHEINPFALZ am SONNTAG zeigen, ist die Glockenanlage der Jakobskirche vor rund zehn Jahren und damit knapp 70 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft saniert worden, obwohl Kirche und Kommune bekannt war, dass einer der Klangkörper ein Hakenkreuz trägt. Wie aus einer amtlichen Beschlussvorlage hervorgeht, entschied der Gemeinderat von Herxheim am Berg auf Anraten einer Sachverständigen, Elemente der Anlage auszutauschen. Kosten: rund 15.000 Euro, von denen die Kirchengemeinde zwei Drittel übernahm. 5000 Euro blieben an der Kommune hängen, der die Hitlerglocke gehört.

