Die Kritik am Verlauf der diesjährigen Saison in den beiden städtischen Freibädern reißt nicht ab. In einem Brief an Oberbürgermeister Klaus Weichel hat Tobias Wiesemann, Vorsitzender des Fördervereins Warmfreibad, jetzt gefordert, Personal aus dem Warmfreibad abzuziehen. „Derzeit steht neben dem unzuverlässigen Buchungssystem besonders das Security-Personal im Fokus der Kritik. Es ist offensichtlich, dass dieses nicht benötigt wird, bei den wenigen sehr zurechnungsfähigen Badbesuchern derzeit“, so Wiesemann. Die Menschen fühlten sich durch das Auftreten der Security zunehmend „drangsaliert und provoziert“.

„Es werden Steuergelder verschwendet“

Es werde der Verdacht geäußert, dass mit dem unnötigen Personal lediglich Kosten in die Höhe getrieben werden sollen, um Argumente zum Nichtöffnen des Warmfreibades im nächsten Jahr zu finden. „Aus Sicht des Warmfreibadfördervereins werden hier Steuergelder verschwendet“, betont Wiesemann. Er plädiert dafür, das zusätzliche Personal und die Security aus dem Warmfreibad abzuziehen. „Sollten die Menschen durch Verträge an die Stadt gebunden sein, wäre es aus unserer Sicht richtig, ihnen zumindest eine Aufgabe zu geben. Bei der Stadtbildpflege oder an anderer Stelle sind Hilfskräfte sicher sinnvoll zu beschäftigen.“